En Deportes Melipilla siguen lamentando el dictamen de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, el cual los privó del título ganado en cancha de la Liga 2D y se lo otorgó a Deportes Concepción.

Y a la espera del veredicto sobre la desafiliación, en los potros siguen exponiendo sus argumentos contra la medida. Fue así que José Castillo, su presidente, lanzó dardos contra la ANFP acusando dispar manejo en un caso similar.

“Se luchó todo un año, no teníamos los recursos que tenían otros clubes, pero fue una campaña extraordinaria, hermosa, con momentos inolvidables que de un segundo a otro te dicen ya no son campeones”, partió lamentando el directivo.

El argumento de Melipilla ante la ANFP

El presidente de Deportes Melipilla, José Castillo, expuso su molestia por las decisiones contra su club. De paso, ejemplificó el caso con Santiago Morning en Primera B, quien también fue castigado con resta de puntos por un hecho similar.

Microbuseros partiran con menos puntos el 2025 /Photosport

“El otro club que está en esta situación (S. Morning) tuvo su audiencia una semana antes de nosotros y aún no sale el veredicto. ¿Por qué? ¿Qué se está esperando? Tenían atrasos en AFP (al igual que nosotros en agosto, septiembre, pero fueron denunciados por octubre y noviembre), dijo a Primera B Chile.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el mandamás de los potros alegó que a los microbuseros no se les castigara en 2024 y a Melipilla sí, diciendo que “en octubre no se atrasaron en tres días hábiles, se atrasaron un mes, pero el tribunal estima que la resta debe ser a 2025, pero aún no lo ratifica la Segunda Sala“.

ver también Deportes Melipilla confirma que defenderá su ascenso en el TAS tras sentencia del Tribunal

“Lo más lógico es que sigan el mismo criterio, y así como quieren “borrar” la final de la Segunda División que fue la definición del campeonato, también tendrían que “borrar” la liguilla de ascenso”, cerró, en relación al torneo donde ascendió Deportes Limache.