Juan Cristóbal Guarello denunció públicamente las precarias condiciones en las que se encuentra la infraestructura del Complejo Deportivo de Quilín, donde se disputan los partidos del fútbol joven y dónde de vez en cuando entrenan las selecciones menores.

El durísimo e inquietante descargo del periodista llegó en el nuevo capítulo de su programa La Hora de King Kong, que se emite a través de YouTube y que ya cuenta con 26 capítulos.

“Fútbol joven: muéstrame algunas imágenes… miren, así se juega en Quilín. La foto de la izquierda son las butacas, donde se sienta el público. Ahí está lleno de scoutings. Y los arcos son antirreglamentarios porque tienen ganchos, y la FIFA los prohíbe para prevenir que los jugadores se pueden dañar”, dijo Guarello.

El periodista agrega que “miren los clavos que sobresalen de los tablones. Así juegan los equipos juveniles en Chile. Ahí se sienta la gente que va a ver el fútbol joven. ¿Estas instalaciones no han sido arregladas en 30 años… en 25? Ahí juegan los prospectos del fútbol chileno. Eso es Quilín, ahí juegan los prospectos del fútbol chileno, esas son las instalaciones”.

Más detalles: deudas por alojamientos

Sobre la misma, el rostro de Radio Agricultura, Teletrece y DirecTV Sports agregó otro detalle gravísimo que grafica el estado de salud terminal del fútbol chileno.

“Hay momentos en que hay un cuerpo técnico de selecciones que está funcionando, que no tiene selección pero está ahí, la de Hernán Caputto. A veces tienen que salir del Complejo Fernando Riera porque se aloja ahí algún equipo que viene de provincias”, explica.

Añadió que “la ANFP tiene bloqueado un montón de hoteles que ya no le aceptan los equipos del fútbol joven porque no les han pagado. Hay problemas de viaje. Este fin de semana se suspendieron 10 partidos del fútbol joven porque no había cómo viajar ni alojar”.

Estado terminal

Continuando con su denuncia, Guarello manifestó que “hay un problema económico gravísimo en el fútbol chileno. No hay plata para viajes ni alojamiento, ni para nada. Se juega como se puede. Hay equipos que no tienen nada y la ANFP con suerte puede parar reuniones en Quilín. No se extrañen que a futuro se vuelvan a suspender partidos. El fútbol joven chileno está en la UTI. La ANFP está en la quiebra”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “esto que ven, si lo ve la FIFA te prohíbe jugar en Quilín. Y ahí llegan los scouting a mirar jugadores y piensan ‘cómo me voy a llevar a estos jugadores, qué es esto’. Hay tablones con clavos. Esa talla del clavo es famosa en Quilín. Es como el tablón del clavo, no se vayan a sentar ahí. No creo que cambiar un tablón deje en la ruina a Quilín, pero te está diciendo las condiciones en las que trabajan los juveniles chilenos”.