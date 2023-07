Daniela Aránguiz suelta una nueva bombita: "Claudio Valdivia se me tiró toda la vida"

¿Aló, Netflix? Otro capítulo del culebrón entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia se estrenó. En esta oportunidad, la modelo y ex Mekano aseguró, con cierta pica, que el hermano del Mago, Claudio, siempre la cortejó.

“Supiera que toda la vida se me tiró Claudio”, señaló la ex del Mago en el programa de farándula Zona de Estrellas, dejando una bombita con la que seguramente se podrá hablar durante días.

Estos dichos se agregan a los proferidos por la modelo en Podemos Hablar, programa de Chilevisión animado por Jean-Philippe Cretton, donde la conocida como “Carecuica” confesó el momento exacto en que dejó de amar a Jorge Valdivia.

“Lo dejé de amar cuando él escribió que yo no tenía dignidad. Eso me dolió muchísimo, porque yo creo que la dignidad la perdí cuando le perdoné todas las infidelidades, cuando le perdoné sus agresiones verbales, y otras que no quiero nombrar. Ahí perdí mi dignidad y, quizás, recién estoy sabiendo lo que significa esa palabra”, soltó Daniela Aránguiz, dejando otra frase para masticar durante semanas.

Mientras tanto, Jorge Valdivia se concentra en su vida personal. En Instagram subió recientemente una historia con su hijo, Jorgito, mientras en la semana se le ha visto muy dedicado al pádel, deporte que practica con otros ex jugadores y con su hermano. ¿Se prestarán la pala?