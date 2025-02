Ronnie Fernández pasa por un momento brillante en Malasia, donde acaba de ser campeón. Sin embargo, esto pudo ser distinto, ya que el atacante confesó que pudo regresar al fútbol chileno.

La última vez que el delantero estuvo en la Chilean Premier League, fue en la temporada 2022. En aquella campaña defendió a Universidad de Chile, aunque sin mayor éxito. Solo anotó 5 goles y lideró a un equipo que peleó por el descenso.

El fallido regreso de Ronnie Fernández

Tras brillar en Bolívar en el 2023, Ronnie Fernández decidió dar un giro a su carrera e ir al Selangor FC de Malasia, donde acaba de ser campeón de la MFL Challenge Cup, siendo el máximo goleador y elegido el mejor jugador del torneo.

“Estaba muy bien en Bolivar, tuve un gran presente allá,también fui goleador e hice varios goles en Copa Libertadores. No pensaba arrancar para estos lados del mundo, pensaba estar ahí en vitrina, pero saltó esta exótica posibilidad y fue una decisión familiar, yo ya había estado en Medio Oriente y la vida nos gustó harto”, explicó el formado en Wanderers a Radio ADN.

Ronnie Fernández brilló en 2023 en Bolívar. Imagen: Getty

Fernández estuvo presente en La Roja con Martín Lasarte y Eduardo Berizzo en el 2022. Pese a su buen momento en Asia, pareciera ya no ser opción. El delantero es sensato en indicar que no está en una liga tan visible.

“Tengo un presente positivo, por ahí donde estoy jugando tan lejos, sin duda que me quita del foco. No sé si los goles o los buenos momentos de un delantero tienen caducidad.Un jugador que esté pasando por un buen momento, independiente de la edad, no tiene por qué ser restado de la selección“, reflexionó.

Estando tan lejos de Chile, entra la nostalgia por la tierra propia. Ronnie Fernández reveló que estuvo muy cerca de volver a un club nacional, pero que su equipo actual no quiso soltarlo debido a su gran aporte deportivo.

“Hace poco tuve una opción, para ser sincero, hice todo lo posible. No voy a decir el club, pero sí estuve muy cerca. Yo hice todo de mi parte, pero no se dio, porque lastimosamente en Malasia, cuando te va bien, te quieren apropiar y quieren que no te muevas de acá“, cerró el delantero de 34 años.

