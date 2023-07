La polémica entre Joe Abrigo y Fernando Díaz continúa, pese a que el delantero ahora viste los colores de Palestino. Así quedó demostrado en el duelo del Tino y Coquimbo Unido por la fecha 17 del Campeonato Nacional, en donde el excapitán pirata le envió un mensaje al DT.

A los 86′, Abrigo anotó de tiro libre ante los coquimbanos y, al celebrar, se llevó ambas manos a las orejas mientras miraba a la banca de su exequipo. La dedicatoria iba para el DT, según lo que reveló el mismo jugador: “Está claro para quien fue el gol, fue a una persona, al club”.

Y para que no quedara ninguna duda respecto al gesto, la esposa del jugador, Blessing, dejó un incendiario mensaje en redes sociales. A través de una historia de Instagram, compartió la imagen de la celebración de Abrigo y el mensaje “Para ti, viejo ctm”.

En su arribo a Palestino de cara a la segunda rueda, el excapitán pirata confesó que la decisión de salir de Coquimbo no pasó por él y reveló que fue apartado por Nano Díaz. “No es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás”, dijo a LUN.

“Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas. Me costó asumir que debía irme, pero llegué a un grupo humano notable y la confianza que me dio el técnico me tiene contento”, agregó.

El duelo entre piratas y árabes terminó en un empate luego de que Rodrigo Holgado marcara el 1-1 para Coquimbo a los 90’+7. El punto dejó al Tino en la novena posición del Campeonato Nacional, mientras que el Pirata se mantuvo en el cuarto lugar.