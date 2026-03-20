Recientemente, se reveló que Milan Tudor tiene nuevo club en la liga chilena y disputará el ascenso 2026 junto a San Marcos de Arica. Tras ser anunciado como el nuevo refuerzo, el cuadro ariqueño reveló cómo se gestó la llegada del jugador de Universidad de Católica.

El joven delantero llega a préstamo al cuadro que compite en Primera B y luego de un proceso de búsqueda, fue el elegido para potenciar la escuadra.

La llegada de Milan Tudor a San Marcos

El medio Primera B señala que su llegada fue a través de un intenso trabajo interno del club, donde analizaron a los jugadores para ver cuál sería el más óptimo para la posición.

“Él es un jugador que viene a reforzar el plantel. Estamos en una etapa donde todavía podemos integrar gente y en ese sentido llega como una opción más, con expectativas importantes dentro del equipo”, señalaron desde la escuadra según recoge el medio.

Asimismo, añaden que tras un trabajo de scouting se llegó al fichaje del jugador de la UC. “La gestión es parte del trabajo que realizamos como club. Tenemos un departamento donde avizoramos jugadores y, a partir de ese análisis, en comisión vamos tomando decisiones”.

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“En este caso, Tudor aparece como una alternativa que creemos nos puede aportar”.

En la misma línea puntualizan que ya se encuentra trabajando con el equipo. “Se integró al plantel y está entrenando con normalidad. Como todos, tiene que pelear un espacio y demostrar dentro de la cancha”.

“Tenemos expectativas importantes con él y esperamos que con el correr del tiempo se vayan cumpliendo”, puntualizaron.

En síntesis:

Milan Tudor se unió a San Marcos de Arica para disputar el ascenso 2026.

El delantero llega en calidad de préstamo proveniente del club Universidad Católica.

El fichaje se concretó tras un proceso de scouting y análisis del departamento interno.

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