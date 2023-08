Un pelotazo en el rostro noqueó a Miguel Pinto. En sus redes sociales, el golero de Coquimbo Unido compartió una imagen que sorprendió a sus seguidores: por un balón que lo impactó en un entrenamiento, quedó con diversos moretones en el rostro. Ahora, Pinto dio detalles de su estado.

“Fue el típico trabajo de definición con centros rasos. Uno como portero achica al primer palo y luego gira para atajar la definición. En uno de esos giros, el golpe del delantero al balón fue muy cercano y me llegó al rostro. Perdí el conocimiento y caí con la cara al piso”, dijo a Las Últimas Noticias.

“Menos mal que está todo bien y sin mayores lesiones. Ahora estoy en el procedimiento de observación por la contusión cerebral. Habrá sido un minuto esa pérdida de conocimiento, y luego la molestia de la contusión y nada más, pero pude salir caminando hacia la clínica que tenemos acá”, sumó.

“Estoy acostumbrado a recibir pelotazos en el cuerpo y en la cara, pero nunca me habían noqueado. Siempre hay una primera vez y agradezco que no pasó a mayores. Con la caída no hubo fractura facial ni pérdida de dientes. Ahora a recuperarme con tranquilidad”, cerró.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido salta a la cancha este viernes 25 de agosto a las 15:30 horas. Le toca enfrentar a Audax Italiano por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

¿Cómo está Coquimbo en la tabla de posiciones?

A la espera de la fecha 22, Coquimbo Unido marcha sexto en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Los piratas tienen 31 puntos: han ganado nueve partidos, empatado cuatro y perdido ocho.