Fernández Vial y Deportes Concepción protagonizan uno de los clásicos más calientes de Chile, el Penquista. Ambos en Segunda División, y ya sobre el final de la temporada, el partido será clave en las aspiraciones aurinegras de terminar como subcampeones el año.

Sin embargo, no se sabe cuándo se jugará. Este martes, la Delegación Presidencial del Biobío rechazó la autorización del encuentro, que originalmente se disputaría el sábado 9 de septiembre a las 18:00 en el estadio Ester Roa. ¿La razón? La proximidad con el 11 de septiembre.

El partido no ha sido suspendido todavía, pero ni Vial ni el Conce saben cuándo se jugará. El domingo no hay chances, ya que Carabineros se acuartelará en caso de posibles incidentes por la conmemoración de los 50 años del golpe de estado. Y el sábado más temprano es imposible en Ester Roa, ya que en la zona se instala una feria.

En Vial se barajaba la opción de arrendar el estadio Huachipato y hacer de local en el ex CAP Acero. Pero la Prefectura de Talcahuano confirmó a Radio BioBío que no podrá ser por los plazos. Para utilizar el recinto requieren al menos dos semanas de antelación y ya están trabajando en Huachipato vs Palestino (14/9).

Gabriela Parra, presidenta de Deportes Concepción, descartó al mismo medio que el partido se juegue el fin de semana en Ester Roa. Es decir, las opciones que van tomando fuerza son suspender el encuentro o disputarlo el día viernes por la tarde.

“Lo único que sabemos es que el sábado y el domingo no está autorizado… y que se pudiese jugar otro día o se cambia de localidad, podría ser en Talcahuano, porque es la Prefectura de Concepción la que no tiene la fuerza policial para desarrollar el encuentro”, destacó.

¿Cuántas fechas le quedan a la Segunda División?

El fin de semana del 8 al 10 de septiembre se celebrará la fecha 22 de la Segunda División Profesional 2023. Un total de 26 jornadas componen la temporada, por lo que restan cinco para terminar el año.

¿Qué posibilidades tienen los clubes de ser campeón de Segunda División?

Deportes Limache tiene la primera posibilidad de ser campeón de Segunda División y subir a Primera B porque suma 50 puntos. Melipilla, que va segundo, tiene 34 y Fernández Vial 31. Los tomateros están a un punto de alzar el título.