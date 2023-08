Una llamativa imagen dejó la disputa de la Copa Chile durante los últimos días. Mario Salas y Juan Manuel Azconzábal se enfrascaron en una fea discusión, la cual por poco no terminó en pelea. Con las horas vino la calma y el Comandante decidió disculparse.

El conflicto se dio en medio del duelo por la final de ida de la Zona Centro Sur de la Copa Chile. O’Higgins derrotó a Magallanes por 3-2 y sacó ventaja para ir por el título en la definición nacional. Claro que gran parte de las miradas no se las llevaron los goles, sino que el tenso momento que protagonizaron los entrenadores.

Mira la discusión entre Salas y Azconzábal

Salas se disculpó

Después de unos días del conflicto, Mario Salas conversó con el programa Pulso de TNT Sports. En el espacio aprovechó de referirse a la polémica, para lo cual lejos de su perfil confrontacional, decidió pedirle disculpas al entrenador rival.

“Aprovecho de enviarle disculpas públicas a Juan Manuel, mi comportamiento no fue el mejor. Fue errático y estoy muy arrepentido de lo que pasó. Y sobre todo arrepentido por lo que genero con Juan Manuel, él no tuvo ninguna injerencia sobre lo que sucedió“, señaló el DT del Manojito de Claveles. Si bien Salas no quiso referirse al origen de su molestia, insistió en que Azconzábal no tenía la culpa de aquello.

“Mi comportamiento no fue el más indicado en ese momento; está demás que ahonde en eso que me molestó ese día en particular, pero sin duda le mando las disculpas públicas a Juan Manuel y todo su cuerpo técnico”, confesó.

El entrenador de O’Higgins también había hablado del tema, donde igual eligió la diplomacia. “Tuvimos un entredicho, se malinterpretó algo, pero terminamos dándonos la mano y caminando juntos por el vestuario. No pasó nada”, había señalado. De esta manera, se acaba la polémica entre Salas y Azconzábal.

¿Cuándo juegan el duelo de vuelta Magallanes y O’Higgins?

El Manojito de Claveles y el Capo de Provincia se vuelven a ver las caras este sábado 19 de agosto, a las 15:00 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro de San Bernardo.