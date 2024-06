Una imagen que incluso fue destacada por la prensa en el extranjero fue la del carrito volador del estadio Santa Laura, en el partido en que Unión Española perdió por 1-0 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Fue tras el gol de Renato Huerta que los ánimos se encendieron en el reducto de la Plaza Chacabuco, donde algunos hinchas se exaltaron más de la cuenta, aunque el que causó mayor impactó fue el que lanzó un particular proyectil al terreno de juego.

Un carrito de ayuda en desplazamiento cayó en la cancha, siendo captado por las cámaras de TNT Sports, además que causó revuelo en redes sociales. Por lo mismo, el verdadero dueño decidió contar la historia en sus plataformas digitales, para aclarar algunas cosas.

“Sí, el carrito es mío. Yo no lo tiré, obviamente. Yo estaba arriba sentado y un tipo por la calentura del partido, por el momento del partido, no encontró nada mejor que agarrar mi carrito, con el que yo siempre voy al estadio, y que siempre lo pongo cerrado, porque se cierra como una silla de ruedas, en el vidrio que separa la cancha del público”, contó Thommy en su TikTok.

La imagen fue destacada fuera de Chile.

¿Cómo llegó un carrito a la cancha?

En su relato destaca que un hincha que estaba furioso por perder con el colista del Campeonato Nacional, simplemente se le salió la cadena, por lo que lanzó su carrito que siempre deja en el mismo lugar para no incomodar a las demás personas.

“Este tipo no encontró nada mejor que agarrar el carrito y, como se ve en el video que anda rondando en redes sociales, lo tiró para la cancha”, explicó.

“Vi comentarios que decían que la gente no hizo nada, pero, no se ve en el video, pero la gente del público se portó excelente, no hubo ningún problema más allá de la situación tragicómica, pero nada que decir de la gente de seguridad, todos se portaron bien y me acompañaron hasta que se solucionó el problema”, detalló.

En ese sentido, ahora con mucho humor, asegura que su carrito pasa a la historia de las situaciones insólitas del fútbol chileno, como cuando lanzaron una empanada o una sopaipilla.

“Una historia que nunca me había pasado en el estadio, fue muy surrealista todo, ahora puedo decir que mi carrito puede entrar al grupo de los videos de la empanada y de la sopaipilla dentro de las tantas cosas que han tirado a la cancha en nuestro querido fútbol”, finalizó.

Revisa la historia del carrito volador:

