El Campeonato Nacional terminó este mes, pero los equipos ya se arman en cuanto a renovaciones y refuerzos. Coquimbo Unido es uno de ellos, quien no mantendrá a Fernando “Nano” Díaz como DT, pero sí confirmó a importantes figuras del plantel.

Es que hubo polémica tras la salida de DT que lideró la campaña que tuvo a los Piratas peleando el primer luegar al término de la primera rueda. Según dijo Fernando Díaz a El Deportivo, “mi contrato se extendía automáticamente clasificando a una copa internacional. Quedaban tres fechas…. Lo normal era clasificar y está claro que no querían que lo hiciéramos”.

“Si hubieran conversado conmigo, habría sido espectacular. Que me hubieran dicho, ‘oye, hay un problema, no queremos que siga el otro año’”, criticó el ahora ex entrenador coquimbano.

Los jugadores que renuevan en Coquimbo

Luego de la salida del Nano Díaz y confirmación de su ex ayudante, Esteban González, como DT, ahora el aurinegro alista su temporada 2025 tras quedar fuera de copas internacionales por diferencia de goles.

Coquimbo apunta a repetir la buena campaña de este año /Photosport

Por ello, en la tienda pirata anunciaron 8 renovaciones de sus jugadores, lideradas por el capitán Sebastián Galani. Además, siguen en el equipo el 2025 los canteranos Benjamín Chandía, Sebastián Cabrera y Dylan Escobar.

A ellos, se suma la continuidad de los centrales Elvis Hernández y Bruno Cabrera, mientras los delanteros Nicolás Johansen y Alejandro Azócar también seguirán vistiendo la camiseta de Coquimbo.

Quedará por resolverse aún la situación de Brian Fernández, quien en su regreso al fútbol en Argentina llamó la atención del puerto pirata y sería sondeado para arribar a los aurinegros.