Arturo Vidal fue noticia en las últimas horas por haber estado en una fiesta muy controversial, que terminó en una denuncia por agresión sexual y además por aparecer en un video discutiendo con Carabineros en estado de ebriedad.

Un hecho al que se refirió Juvenal Olmos en TNT Sports, asegurando que a Arturo Vidal no hay que corregirlo sino que entenderlo y lo comparó con Marcelo Ríos.

“Vivimos tratamos de normar a los pocos ídolos que tenemos. Con el Chino Ríos pasó lo mismo durante 20 o 30 años, que por qué hace esto el Chino, por qué no es de esta otra forma. Era nomás, fue, es ídolo por eso”, manifestó.

El ex DT de la Roja en el proceso a Alemania 2006 agregó que “Vidal es lo propio. Vivimos diciendo por qué Vidal no es de esta forma. Por qué Vidal no hace esto. Vidal es Vidal. Y hay que aceptarlo como es“.

Arturo Vidal fue defendido por Juvenal Olmos tras su carrete

La defensa de Juvenal Olmos a Arturo Vidal

Para Juvenal Olmos, no hay que culpar a Vidal de la fiesta en la que estuvieron los jugadores de Colo Colo. “No es responsabilidad de él que jugadores quieran acompañarlo a un lugar así, hay jugadores grandes y mayores de edad. Cada uno tendrá que responder de acuerdo a sus propias vivencias”, manifestó.

“Pero cargarle la mano porque el resto fue, es casi decir que si un futbolista dice A, todos se van para el A o el B. Me resisto a pensar eso”, sostuvo.

“No me gusta cercenar las capacidades del ídolo. Vidal es como es. Ha sido toda su carrera y toda su vida así. Vidal es Vidal. Acéptalo como es. No va a ser más moralista porque nosotros le digamos cómo tiene que ser”, agregó el panelista de Todos Somos Técnicos.

Finalmente comparó la situación de Vidal con lo que pasa en Argentina. “Hay mil Vidales en su historia. Mil futbolistas campeones del mundo y que han tenido su comportamiento propio. Y los argentinos no dicen ‘por qué (René) Houseman hacía esto’ o ‘por qué el Burro Ortega hacía esto’. Nosotros tenemos a uno”.