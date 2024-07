La ANFP está entre la espada y la pared, luego de perder un millonario litigio en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago contra Warner, dueña de la señal TNT Sports, por los partidos no disputados entre 2019 y 2020.

Pese a que en Quilín argumentan que el ex CDF incurrió en incumplimientos por no haber transmitido por TV abierta, a lo menos, un partido por fecha en 2020 o no haber transmitido la Primera B y, además, no pagar la cuota mensual a los clubes entre marzo de 2019 y 2020, tendrán que pagar $36 mil millones de pesos.

Una cifra que pone en jaque el funcionamiento de la corporación por los próximos años. Por lo mismo, según dio a conocer El Mercurio, vuelve a aparecer la idea de tener más juegos por temporada, con el propósito único de pagar esta millonaria deuda con la televisora.

Aunque desde Quilín enfatizan en que no le conviene a Warner cobrar los US$36 millones de dólares, pues “dejaría en bancarrota a la ANFP, lo que iría contra la estabilidad del fútbol chileno y pondría en peligro el desarrollo de la actividad“.

¿Cuál es la idea de la ANFP para pagar deuda con TNT Sports?

La primera idea que surge desde la directiva del balompié criollo es la realización de “un torneo de verano”, para poder cancelar, con las ganancias que genere este certamen, parte de la deuda que tienen con la multinacional. Una especie de Copa de la Liga que hay en Argentina.

Sin embargo, la ANFP no depende de sí misma, pues debe contar con el beneplácito del Consejo de Presidentes, de mayoría opositora y manejada por representantes de jugadores, quien ya rechazaron a fines de 2023 la realización de este certamen. Ahora, por necesidad, puede cambiar el parecer.

“Nosotros ya propusimos un tercer campeonato, para que haya un promedio por equipo de 42 partidos en el año. Vamos a aumentar de 31 a 42, es decir, un promedio de once partidos más por equipo. Incluso, hay equipos que pueden llegar a los 50 partidos en el año, sin contar los encuentros internacionales”, señaló en su momento el presidente del organismo, Pablo Milad.

