Video: hinchas de Coquimbo Unido repletan las calles para celebrar la histórica clasificación a semis de Sudamericana

Coquimbo Unido desató la locura de la cuarta región tras conseguir el boleto a las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro pirata cayó por 0-1 ante Junior de Barranquilla, pero sacó provecho de la victoria en Colombia para asegurar su lugar en la ronda de los cuatro mejores.

El equipo de Juan José Ribera no lo ha pasado bien en el Campeonato Nacional, pero ha apostado todo a dar la pelea en el plano internacional. Sus hinchas, que no los han dejado solos en ningún momento, no aguantaron las ganas y, con pandemia y todo, celebraron el hito.

Luego del pitazo final en el Francisco Sánchez Rumoroso, los fanáticos piratas repletaron las calles de Coquimbo para festejar el histórico paso a semis del torneo continental.

Coquimbo Unido dejó en el camino a Junior de Barranquilla y se instaló en la semifinal de la Copa Sudamericana. Foto: Agencia Uno

Algunos incluso interceptaron el bus que trasladaba al plantel y hasta se subieron a él para celebrar junto a los jugadores. Y pese a que la pandemia del coronavirus está lejos de ser controlada, los hinchas igual se reunieron para compartir la alegría.

Revisa los festejos de los hinchas en las calles de Coquimbo