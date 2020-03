Ver EN VIVO Audax Italiano vs U. de Conce por la 8° fecha del Campeonato Nacional

El futbol chileno ha continuado a pesar de las alertas sanitarias y este domingo será el último partido con público por un tiempo, cuando Audax Italiano reciba a U. de Concepción en el Bicentenario de La Florida.

El cuadro de Francisco Meneghini ha tenido un irregular inicio de campeonato y a pesar de empezar de gran manera, lleva tres fechas sin ganar. Aún así son 7° de la tabla.

El visitante será la U. de Conce, cuadro que sigue complicado en la tabla acumulada con el descenso y este año son 15°, todavía sin ninguna victoria en las siete fechas que van corridas.

#Previa ���� | “Esperamos estar a la altura y dejar los tres puntos en casa”.



Mira������lo que nos dijeron los nuestros en el regreso a La Florida��.



Nos vemos el domingo @FutbolUdeC ����.#ForzaAudax ���� pic.twitter.com/b41eyMJWeZ — Audax Italiano (@audaxitaliano) March 13, 2020

Día y hora: ¿Cuándo juegan Audax Italiano vs Universidad de Concepción por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Audax Italiano vs Universidad de Concepción por la octava fecha del Campeonato Nacional jugarán este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Televisión: ¿Quién transmite Audax Italiano vs Universidad de Concepción por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Audax Italiano vs Universidad de Concepción por la octava fecha del Campeonato Nacional será transmitido, como es habitual, por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

⚡️����Adivinen quién tiene unas ganas tremendas de volver ���� pic.twitter.com/pHP8T4hYq2 — CD U. de Concepción (@FutbolUdeC) March 14, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Audax Italiano vs Universidad de Concepción por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Si buscas un link para ver en vivo y online Audax Italiano vs Universidad de Concepción por la octava fecha del Campeonato Nacional,podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO (en este último solo si eres cliente de CDF HD en DirecTV, Claro o Entel TV) o bien en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas CDF Premium: VTR Play, DirecTV GO, Movistar Play.