Otra Roja sin DT: Hugo Balladares renuncia a la Sub 17 y asume en Universidad de Concepción

Eduardo Acevedo golpeó a medio mundo tras el empate sin goles de Universidad de Concepción ante Everton: en plena entrevista con el CDF, renunció en vivo y en directo para todo el país a su cargo acusando “inequidad deportiva”, algo que se hizo oficial de inmediato en el Campanil.

Con ello, la escuadra del Bío Bío debió salir a buscar técnico en tiempo récord, ya que se les viene una final por no descender por la tabla ponderada ante Universidad de Chile. Y ya lo tienen: Hugo Balladares.

Poco antes de que Universidad de Concepción confirmara a su nuevo entrenador, éste renunció a la Roja Sub 17 siguiendo el camino de Hernán Caputto y tantos otros: dejar el fútbol formativo de la Roja para ir a probar suerte a la Primera en el Campeonato Nacional.

“A nuestra afición, seguidores y opinión pública en general, le informamos que el nuevo entrenador del plantel de fútbol del CD Universidad de Concepción será el señor Hugo Balladares Valenzuela (…) Balladares, de 47 años, firmó un contrato que lo vincula al club hasta el fin de la Temporada 2021 del fútbol nacional. El Directorio del Club le da la bienvenida y le desea el mejor de los éxitos a Hugo Balladares en su estadía en nuestra institución”, reza el comunicado del Campanil.

El nuevo entrenador de la UdeC registra pasos por el fútbol formativo de Colo Colo, donde dirigió a la filial hasta 2015. Luego fue a Deportes Valdivia logrando el ascenso a Primera B, se fue a la Sub 15 de Chile, pasó brevemente por Magallanes, volvió a la Sub 15, “subió” a la Sub 17 y ahora dirigirá por primera vez en la categoría de oro del fútbol nacional.

El debut de Hugo Balladares en Universidad de Concepción será ante Universidad de Chile este domingo 3 de enero a partir de las 19:15 horas en el Estadio Nacional.