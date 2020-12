Unión La Calera saca la voz tras suspensión del duelo con Colo Colo: "No era muy difícil, era imposible jugar"

Unión La Calera y Colo Colo no se verán las caras aún por la segunda rueda del Campeonato Nacional. La ANFP informó que el duelo entre ambos, que se llevaría a cabo este sábado, quedó suspendido por medidas sanitarias.

El elenco de Juan Pablo Vojvoda ha sufrido un brote de coronavirus al interior del club, lo que tiene a todo el plantel en cuarentena. Sin embargo, muchas voces se han levantado para acusar ayuda al cacique en su lucha por no descender.

Martín Iribarne, gerente general de Unión La Calera, sacó la voz para explicar la situación y así poner fin a las especulaciones que han aparecido en los últimos días en redes sociales.

Unión La Calera y Colo Colo tendrán un duelo de más de tres puntos ante la importancia de sumar. Foto: Agencia Uno

"Tras la cuarentena de 11 días de los casos positivos, se realiza un examen de antígenos para detectar si esa persona sigue contagiando y el resultado está en 24 horas. Luego se le realiza un examen cardiorrespiratorio al jugador para saber si está apto para la alta competencia. Son entre dos a tres días más luego del alta", aseguró la autoridad cementera a LUN.

La explicación anterior deja en evidencia el díficil panorama que enfrentaban los caleranos para el encuentro. "Tenemos a todo el club en aislamiento y los días se cumplen a fin de esta semana, lo que hace imposible jugar el 26 (de diciembre) con Colo Colo".

Como si fuera poco, Iribarne aseguró que no fueron ellos los que buscaron suspender el partido. "No es una solicitud de La Calera, sino que la ANFP y la Comisión Médica analizan en conjunto todas las salidas y el estatus de cada club, contactos estrechos y la gente que tenga en cuarentena".

Una de las opciones que se esperaba ante los contagios en el cuadro cementero era jugar con miembros de la cantera, algo que con la situación actual no es ni chance. "Juveniles también están parados, el torneo Sub 20 para abajo en todas las categorías fue suspendido y solo pueden entrenar los clubes que así lo opten. Los juveniles que estaban entrenando en el primer equipo también estaban en cuarentena".

Finalmente Iribarne fue categórico en señalar que no tenían con qué saltar a la cancha para enfrentar al cacique. "No era muy difícil, era imposible. No contábamos con jugadores, staff ni tampoco con juveniles".