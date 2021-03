Unión Española vs Independiente del Valle | Día, hora y canal para ver a los Rojos en la Copa Libertadores de América

Después de cuatro años, Unión Española vuelve a decir presente en la Copa Libertadores. La última participación no fue del todo agradable para el cuadro de Independencia. En aquella edición, los chilenos lograron sortear con éxito una de las fases previas a la fase de grupos. Pero en la siguiente no tuvieron nada que hacer y quedaron eliminados ante The Strongest, equipo que se hizo fuerte en la altura de La Paz.

De hecho, uno de los verdugos altiplánicos hoy pertenece a las filas de Unión. Se trata de nada más, ni nada menos que Alejandro Chumacero, una de las flamantes incorporaciones del cuadro de Independencia.

En ese sentido, los de Jorge Pellicer pueden inflar el pecho, pues han sido uno de los equipos que más se han reforzado de cara a la nueva temporada, teniendo a su haber once rostros nuevos. Eso sí, podrían lamentar la sensible pérdida de Carlos Palacios, jugador revelación que estaría siendo sondeado por Inter de Porto Alegre.

Complicado desafío de los Rojos que tendrán que medirse ante Independiente del Valle, campeón de la edición 2019 de la Copa Sudamericana y rival al que los rojos enfrentaron en 2014 por la misma Copa Libertadores.

Fecha y hora: ¿cuándo juegan Unión Española vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores?



Unión Española vs Independiente del Valle será este martes 9 de marzo a las 21:30 horas.



Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Unión Española vs Independiente del Valle?



El partido aún no tiene especificada la transmisión televisiva, lo que debe ser confirmado.



Online: ¿dónde ver EN VIVO y por STREAMING el encuentro?



La transmisión online aún no se ha confirmado.