Hinchas de Unión Española protestan en Santa Laura y aprietan al plantel: "No respaldaremos su nula entrega"

La derrota ante Coquimbo Unido por la cuenta mínima generó un verdadero terremoto al interior de Unión Española. Los hispanos dejaron pasar una chance inmejorable para acercarse al liderato, lo que colmó la paciencia de los hinchas.

La directiva de Jorge Segovia optó por sacar a Ronald Fuentes de su cargo en la recta final del Campeonato Nacional, pero aún así los fanáticos no están contentos. Es por ello que durante la tarde del jueves, un grupo llegó hasta el Estadio Santa Laura a dejar clara su molestia.

Con lienzos contra sus dirigentes y apretando al plantel por los malos resultados en las últimas jornadas, los hinchas protestaron a las afueras del recinto. Y como si fuera poco, emitieron un potente comunicado contra todos los que conforman la institución hoy en día.

Algunos de los lienzos que un grupo de hinchas de Unión Española colgó fuera del Estadio Santa Laura. Foto: Facebook Coordinación Furia Roja

"Con este plantel corto, pudimos pelear el campeonato, por lo que no hay excusas para no seguir haciéndolo", explica el texto para luego entrar con todo. "No bancaremos a nadie que no quiera gloria para Unión Española, por lo que no respaldamos a un director técnico -cesado de sus funciones- que, peleando el primer lugar, no tenga como meta ser campeón".

Luego la Coordinación Furia Roja dispara con todo contra sus jugadores, acusándolos de no jugar como amerita su posición. "Tampoco respaldamos la nula entrega del plantel, lo que consideramos una falta de respeto".

Finalmente le pegaron con todo a la directiva de Jorge Segovia y compañía. "No queremos dirigentes identificados con toros clubes, ni un dueño al cual le importa poco y nada lo que suceda con el club".

Por ahora, Unión Española se queda con las ganas de pelear el título y aspira a cerrar el campeonato en zona de Copa Libertadores, un objetivo que en las últimas fechas ha quedado en riesgo.