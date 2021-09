El ex delantero y comentarista en radio Agricultura destaca el nivel del equipo de Gustavo Quinteros, pero que la U no le hará tan fácil la tarea por el compromiso que ha mostrado el plantel azul.

Sin duda alguna el gran atractivo que tendrá la vigésima segunda fecha del Campeonato Nacional será el Superclásico, donde la Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el estadio El Teniente, en Rancagua, el próximo 26 de septiembre.

Por lo mismo, el mundo pelotero nacional ya comienza con los análisis del partido más importante del fútbol chileno, donde para Patricio Yáñez existe un candidato al triunfo, aunque también pone sus peros a esa seguridad que le puedan tener al equipo de Gustavo Quinteros: "Colo Colo favorito, debiera ganar el Superclásico, así de sencillo", destaca en radio Agricultura.

"Colo Colo es favorito por una cuestión del juego y la tabla de posiciones, pero la U le va plantear un partido muy distinto a lo que venía viviendo y sintiendo. El favoritismo lo tiene solamente en la tabla de posiciones, el resto creo que hay que trabajarlo mucho y la U tiene con qué dañar a Colo Colo", destaca el ex jugador y ahora comentarista.

En ese sentido, Yáñez argumenta que el equipo de Esteban Valencia también tiene sus armas para poder dañar a Colo Colo y, más allá de los siete puntos que los separan, será un partido de fuerzas parejas.

"El tiene con qué dañar a Colo Colo tiene que ver no con un tema de obligación, no con un tema de doblarle un poco a lo que ha vivido en el último tiempo la U, sino que hay un compromiso de verdad irrenunciable por parte de los futbolistas y Esteban Valencia, que eso es un plus que antes, creo yo, no tenía. Así que Superlcásico parejo, favoritismo de Colo Colo solo por la diferencia en la tabla de posiciones", finaliza.