Sigue sumando nuevas caras: Coquimbo Unido oficializa la llegada de joven volante argentino

Se sigue armando Coquimbo Unido, porque durante esta jornada oficializó la llegada del volante argentino Gaspar Iñíguez, sumando de esta manera a su decimotercera incorporación de cara al Torneo Nacional y Copa Sudamericana del 2020.

“¡Bienvenido, Gaspar Iñíguez! Desde el puerto de Veracruz al BARBÓN con toda la experiencia del viejo mundo y el fútbol trasandino”, señalaron desde la cuenta de Twitter del club ‘Pirata’.

Sobre la carrera del jugador argentino de 25 años, tiene pasos en Argentinos Juniors (92 encuentros), Udinese de Italia y Granada de España, en donde no sumó minutos, Tigre y Veracruz de México.

Esto se suma a los fichajes ya confirmados de los defensores centrales Víctor González (ex Deportes Valdivia) y Flavio Rojas (ex Cobresal). Luego llegó el turno del volante Luis Pedro Figueroa (ex Universidad de Concepción), el defensa Byron Saavedra (ex Barnechea), el artillero Mathías Pinto (Ñublense), Raúl Osorio (O'Higgins), Guillermo Orellana (Deportes Temuco), Juan Carlos Espinoza (Audax Italiano), Felipe Villagrán (Sporting Braga), Andrés Montero (Táchira), Cristofer Salas (Deportes Concepción), Joaquín Abdala (Huachipato), Joe Abrigo (Audax Italiano) y la incorporación del técnico Germán Corengia (ex DT de San Felipe).