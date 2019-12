Sebastián Moreno advierte a los semifinalistas de Copa Chile: “Espero que se presenten a jugar”

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sebastián Moreno, regresó durante esta jornada al país, tras participar en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y les envió un directo recado a los semifinalistas de Copa Chile, en particular a Universidad de Chile y Unión Española, quienes están disputando sus opciones para ser el Chile 4.

"Ya di a conocer la resolución del directorio respecto al Chile 4, espero absolutamente que todos los equipos se presenten, no me refiero a un equipo en particular”, expresó el timonel refiriéndose a las amenazas del cuadro hispano, quienes han declarado públicamente que no se presentarán a jugar la Copa Chile.

"No hablamos de una opción de decir no importa, pago una multa y no asisto… hay obligaciones, bases y decisiones posteriores que se pueden materializar en el directorio de la Federación de Fútbol", agregó el dirigente.

Pero eso no fue todo, porque golpeó la mesa y mencionó que "Lo que hemos indicado es que vamos a terminar la Copa Chile, que entrega un clasificado a copa internacional, en este caso el Chile 4 a Libertadores, y de esa instancia final saldrá el clasificado”, indicó.

Concluyó sus dichos señalando que “Para eso tenemos el tiempo fatal del 24 de enero, plazo que dio la Conmebol. De esa resolución de Copa Chile, donde está en una llave U. Española y U. de chile y por otra Católica y Colo Colo, se determinará el campeón y en base al campeón se determinan los órdenes de correlación para determinar y optar quién es el Chile 4″.

Recordemos que el equipo que se adjudique el Chile 4 deberá enfrentar a Internacional de Porto Alegre, por la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2020.