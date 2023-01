El mediocampista deja atrás toda la polémica tras su salida de los Loínos y fue oficializado en el elenco Unionista. En la fecha 9 enfrentará a su ahora ex equipo.

Luego de toda la teleserie que significó su salida de Cobreloa, este miércoles Nicolás Maturana encontró nuevo club. El mediocampista se olvida de su paso por Calama y durante horas de esta tarde fue presentado como el nuevo refuerzo de Deportes Santa Cruz.

El volante se vio obligado a dejar a los Loínos luego de sufrir amenazas de muerte por redes sociales y acoso en su hogar. Ante esto y, según sus dichos, el nulo apoyo por parte de la directiva, decidió dar un paso al costado para buscar otras oportunidades.

Pensando en la seguridad de su familia, Nicolás Maturana buscó salir de Cobreloa para sumar experiencia en otro lado. "Le entregué mucho al club pero ya está, ya no pertenezco a Cobreloa. Debo buscar préstamo, porque mi contrato es hasta fines del 2024, por lo que en diciembre o enero del próximo año debo volver", dijo al micrófono de RedGol.

"No hablé nada con Fernando Ramírez (presidente del club) y tampoco me interesa hablar con él, así como con Oscar Wirth (gerente deportivo). Me da lo mismo (…) Si esta directiva se va podría volver a Cobreloa, pero mientras sigan es muy difícil que vuelva", agregó.

Y el llamado llegó desde la misma Primera B, donde había un gran interesado en sus servicios.

Deportes Santa Cruz no lo pasó bien en la temporada pasada y se terminó salvando por poco del descenso, instalándose en la zona media de la tabla de posiciones. Ahora, en 2023, la idea es soñar en grande y para ello fueron en busca de uno de los más destacados del torneo.

Es así como este miércoles el club anunció con bombos y platillos el arribo del mediocampista a sus filas. "¡Sí, ya es oficial! Nicolás Maturana es nuevo jugador de Deportes Santa Cruz. ¡Bienvenido Nico!", celebraron.

Nicolás Maturana tendrá su revancha en la cancha ante Cobreloa

Después de todo lo ocurrido con la directiva de Cobreloa, Nicolás Maturana seguirá con su carrera en Deportes Santa Cruz. Con ambos equipos en la Primera B, los hinchas ya esperan por su revancha dentro de la cancha.

Loínos y Unionistas se verán las caras en la fecha 9 del torneo, programada para el fin de semana del 23 de abril. Ahí, el 10 tratará de dejarle claro a los Zorros del Desierto que dejarlo partir fue un error.