Ronnie Fernández con todo contra la U: "Ellos negociaron conmigo, pero parece que no vieron lo que hice en el año"

Mientras vive las últimas semanas de su recuperación tras una grave fractura, Ronnie Fernández aprovechó de disparar con todo al fútbol chileno. El delantero, que hoy milita en el Al Fayha, se lanzó contra la U luego de un fallido traspaso en 2016, cuando brillaba en nuestro país vistiendo la camiseta de Santiago Wanderers.

"Antes de irme al Deportivo Cali tuve la posibilidad de fichar en Universidad de Chile, pero decidí no hacerlo por un tema económico. Yo debía valorizarme. Ellos negociaron, pero parecía que no habían visto lo que yo hice en el año. No me gustó la forma", lanzó con todo en De Fútbol de Habla Así de DirecTV.

Además, el atacante reveló que estuvo a punto de irse a la UC. "Yo tuve conversaciones para ir a Universidad Católica cuando estuvo Beñat y Quinteros. Quizás era el salto que necesitaba en mi carrera porque en Chile no soy un jugador popular y eso me pesará en la carrera".

Después de dos grandes campañas con Santiago Wanderers, Ronnie Fernández pudo llegar a la U en 2016. Pero ante lo poco que le ofrecieron, optó por cambiar todo e irse al Deportivo Cali. Foto: Agencia Uno

Por otro lado, Fernández aseguró que en nuestro país se menosprecia erróneamente a la liga árabe. "Yo sé cómo se ve en Chile el fútbol árabe, pero la realidad es que el nivel es muy exigente. Hay grandes jugadores, y si no rinden, se van. En Chile sería una locura pagar sueldos de un millón de dólares como acá se hace".

Finalmente reconoció que no ha querido negociar con el club porque espera el llamado de una liga más competitiva. "Yo me siento capacitado para jugar en cualquier liga. He tenido acercamientos de equipos europeos. Mi contrato finaliza en un año, me ofrecieron renovar, pero no he aceptado para ver la posibilidad de ir a un mejor club".