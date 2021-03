Rodrigo Meléndez se confiesa y hace una loca comparación con Nacho Saavedra y los futbolistas actuales

Rodrigo Meléndez ha vuelto a Calama y en qué momento: Cobreloa luchará en 2021 por dejar atrás seis años en Primera B y alcanzar nuevamente la máxima categoría del fútbol chileno, una empresa de altísima complejidad.

"Estamos tratando de conformar lo antes posible el plantel para poder hacer algo competitivo y dar pelea en el torneo que viene. Por suerte de parte de la dirigencia se han hecho los esfuerzos para competir con algo acorde a los que es Cobreloa", explica Kalule.

El ex mediocampista de Colo Colo y la selección chilena se subió a La Redgoleta para analizar el presente. "Creo que hasta hoy nos han traído los jugadores que hemos pedido, a pesar de que todavía faltan unas contrataciones, pero venimos bien encaminados", agrega.

En ese sentido, lo primero es entregar el mensaje: "Tuve la oportunidad de jugar en los años hermosos de Cobreloa y enviamos ese mensaje a los jugadores, para que estén bien claros sobre la institución que estamos representando".

"Que a pesar de que hoy está en Primera B, es un grande de este país. Un equipo de los que tienen más títulos a nivel nacional, con participaciones internacionales y eso a Cobreloa lo hace sin duda ser siempre un equipo grande", subraya Meléndez.

Hablemos de fútbol con Kalule Meléndez



Pero no sólo de Cobreloa habló Rodrigo Meléndez. El entrenador hizo una comparativa entre los jugadores que ocupaban su posición hace dos décadas, como mediocampista defensivo, y quienes ostentan ese lugar en el fútbol de nuestros días.

En su minuto, Y Mario Lepe dijo que se "refleja" en Ignacio Saavedra, pero Meléndez no encuentra jugadores de esta cuerda. "Partiendo de la base de comparar a Mario Lepe y a mí, con Nacho Saavedra, uno es rubio y nosotros somos negros, totalmente distintos", se ríe.

"El volante de contención que aporta equilibrio para mí es importante siempre, aunque ha variado porque todos son más mixtos. Pero si hubiese podido cumplir igual de buena manera una función en el fútbol actual, ese es mi pensamiento, pero sí hoy creo que son un poco más mixtos que centralizados", sentencia Kalule.

Rodrigo Meléndez fue uno de los mejores jugadores de la historia de Cobreloa. Foto: Agencia Uno

- ¿Algún jugador en quien se vea reflejado?

"Debe haber en todos lados. Si el fútbol no ha variado tanto en lo táctico o posicional. Si bien crecí en un barrio donde había aspectos que tenían que ver con mañas, el 90 por ciento de los jugadores actuales son criados en poblaciones y eso no debiera variar mucho".

- ¿Cómo lo hubiera pasado Kalule con VAR?

"¡Capaz que hubiera tenido más amarillas que las que me tocó querer! Por suerte para mí y para mí estilo de juego, o lo que proponía en la cancha en ese tiempo, el no estaba el VAR y eso era permitido. Y bueno, me dio resultados, por lo que no tengo de qué arrepentirme".