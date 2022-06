En el programa Vive Redgol por KTO, que se emite todos los lunes a las 23 horas a través del canal Vive de VTR y en las plataformas multimedia de Redgol, el conductor Rodrigo Herrera se refirió a la regla de los juveniles de Copa Chile, asegurando que desvirtúa un poco el torneo.

"Hay soluciones que muchas veces se vuelven un problema y eso está ocurriendo en el reglamento de la actual copa Chile, que te obliga a tener 180 minutos a jugadores Sub 20 y que en algún minuto del partido haya tres en cancha", comenzó analizando el periodista.

Luego comentó que "hay equipos donde no hay tres jugadores Sub 20 en condición de disputar un partido profesional, ya sea por lo que hemos vivido en pandemia, el retraso de la forma física, por nivel futbolístico y también porque no están acostumbrados a una competencia de ese nivel".

Enfatizó en que "ahí viene la contradicción: en algún momento tienen que jugar, pero representa aquello una disparidad deportiva dentro del torneo, pensando que es una obligación para los clubes de Primera y Primera B. Y no es así para los clubes de Segunda División".

En ese aspecto le tiró las orejas a Gustavo Quinteros, que se ha quejado mucho en la banca de Colo Colo y ahora no quedó conforme con los jugadores juveniles en el duelo ante Temuco, asegurando que tiene mejores elementos jóvenes que otros equipos.

"Hay que anotar un punto que tiene que ver directamente con el trabajo del técnico de Colo Colo, donde da la impresión de que Gustavo Quinteros siempre tiene un problema del cual quejarse, siempre hay un faltante. Tiene uno de los planteles más ricos del fútbol chileno y a los juveniles más destacados del balompié criollo, como Cruz, Pizarro y Arriagada, que van a llegar a jugar a nivel profesional y están para ser seleccionados".

Manifiesta que "el minuto en que ellos deben jugar es este, pues a ellos no aplica lo que conté anteriormente sobre el reglamento. Gustavo Quinteros es de defender mucho con la palabra el trabajo de los juveniles, pero respaldarlo poco en la cancha".

Enfatizó que "en la cancha hay que pasar por estos tránsitos, hay que vivir estas cosas, donde van a haber malos partidos pero donde en el fondo competir y estar jugando va a hacer crecer a los jugadores de la cantera, para que el día de mañana el sostén de Colo Colo sean los jugadores de casa y no los que trae de afuera".