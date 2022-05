Rodrgio Goldberg asegura que Colo Colo se vio complicado ante River Plate pues no está acostumbrado a defenderse ante rivales de mayor jerarquía, un asunto que Gustavo Quinteros no logró equilibrar en el juego de este plantel.

Polaco Goldberg escanea los pecados del súper ofensivo Colo Colo de Gustavo Quinteros: "Se notó que no saben jugar de otra forma"

La dura derrota de Colo Colo ante River Plate dejó en evidencias las falencias del equipo albo, que defensivamente no fue capaz de contrarrestar el poderío de los argentinos y que dejó a Gustavo Quinteros como uno de los responsables de este desastre.

Así lo quiso explicar Rodrigo Goldberg, quien explicó que al Cacique le falta un plan B cuando no puede ser dominador del encuentro, como sucedió en Buenos Aires.

"Hay una frase de Quinteros que me quedó dando vuelta y se hizo latente (ante River Plate): 'Nosotros jugamos al ataque y no sabemos jugar de otra forma'. Se notó que cuando le tienen la pelota, efectivamente no sabían", contó Rodrigo Goldberg en Radio Cooperativa.

Agregó que "en el Campeonato Nacional ganas con tranquilidad, ningún equipo hace lo de River, pues los que quieren salir jugando son atosigados ya que tienen a Lucero, Gil. Pero acá River salió por el centro con la categoría de sus jugadores", advirtió.

Sobre esto, detalló que esa salida "la hizo infinitamente y esa es la zona donde te corta el juego Colo Colo. Te deja salir por las orillas y ahí aprieta, pero en River todos salían jugando, incluidos los centrales, y tenían una cantidad de gente que jugaba al medio que Colo Colo no supo controlar".

De todas maneras, sostiene que si bien "hay errores de planificación", apunta que hay algo más profundo y difícil de contrarrestar: "También hay una cosa de categoría, no podemos hacernos los lesos con eso".

Finalmente, pone un signo de interrogación sobre el futuro por la suspensión de Opazo y la lesión de Amor. "Con quién va a contar ahora, pues consolidó 11 titulares y que el resto fuera apareciendo. Ahora cuando tienes que echar mano a la banca, ¿a quién más tiene? Quizás Bolados o Zavala, pero encontrar otro que sea absolutamente confiable es un panorama complejo, no es tan claro".