Aunque se tomó un respiro con la última victoria sobre Magallanes, Cobreloa se mantiene con alarmas encendidas en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de Primera B, y con serio riesgo de descender al final de la temporada.

Aunque las críticas son muchas y pocas las respuestas, el gerente deportivo naranja, Patricio Galaz, salió a dar la cara frente a los medios de comunicación, en la antesala de la vital visita de los Zorros a Deportes Iquique, el próximo martes.

"Yo soy el único culpable de los resultados negativos de este año. No tienen la culpa ni los jugadores, ni el técnico, ni los dirigentes. Soy quien toma todas las decisiones deportivas y por eso me hago responsable del cien por ciento", sentenció el ex goleador loíno.

De la misma forma, el Pato aseguró que para él "hubiera sido fácil irme. Pero no lo voy a hacer porque siempre que estuve en Cobreloa, me fui por la puerta ancha. No voy a arrancar, seguiré poniendole el pecho a las balas", remarcó el directivo loíno.

Igualmente, Galaz quiso destacar los progresos en otras áreas. "Han debutado diez jugadores de series menores, tenemos a 24 jugadores de casa alternando con el primer equipo y un equipo de proyección que nunca estuvo en la historia de Cobreloa", valoró.

Además, valoró la mejora general del club. "El nivel institucional ha sido muy bueno, pero se ha visto empañado por los resultados. A nivel de institución, Cobreloa está empezando a ser el club grande que fue hace un tiempo y creo que ese es el camino a seguir".

Cobreloa tendrá una dura lucha para escapar de los últimos lugares de la Primera B y a partir del martes se enfrentará en ocho días con Iquique, Copiapó y Fernández Vial, una seguidilla de partidos claves para la permanencia en Primera B.

En la tabla de posiciones, los Zorros son penúltimos con 23 puntos en 23 partidos. Sólo supera a Barnechea, con 22 unidades. La zona baja de la tabla se completa con San Luis (24), Universidad de Concepción (25), Unión San Felipe y Fernández Vial (26).