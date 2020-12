Palestino quiere a Ivo Basay como nuevo DT de la selección chilena: "Tiene muy buen carácter"

Reinaldo Rueda debiera confirmar esta semana su acuerdo con la federación colombiana y dejará oficialmente sin entrenador a la selección chilena, oportunidad que muchos toman para lanzar candidaturas al sillón de La Roja.

Y no son pocos los que piden apostar por un entrenador nacional. Es el caso de Jorge Uauy, presidente de Palestino, que ha vivido las mejores campañas recientes del equipo con un chileno en la dirección técnica.

En comunicación con Después te Explico por Redgol, el timonel árabe reconoce que "en Palestino, desde que llegó Ivo Basay había una intención de un técnico chileno. Estábamos un poco cansados de técnicos extranjeros que entraban a vendernos un proyectos".

Según el dirigente, esta idea "terminaba con muchos ripios, porque (los extranjeros) no conocían el medio, no conocían a fondo la idiosincrasia de los jugadores chilenos, tenían bastante menor información de la que pueden tener los entrenadores nacionales".

"Cualquiera de ellos se conoce al dedillo todas las yayas, las cicatrices, las heridas de guerra de cada jugador. Y muchos tienen los suficientes pergaminos como para plantarse delante de cualquier seleccionado de la Generación Dorada y decirle 'señores, yo también estuve dentro de la cancha y sé cómo se vive esto desde adentro'", explica Uauy.

El mandamás tricolor tiene un candidato nacional para la banca de La Roja, y se trata nada menos de quien dejó la dirección técnica en el cuadro árabe hace menos de un mes. "Mi favorito es Ivo Basay, lejos", revela.

Desde Palestino aparece un voto para Ivo Basay como nuevo entrenador de la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"Todos piensan que Ivo tiene mal carácter, pero Ivo tiene muy buen carácter. Lo que pasa es que no acepta que pasen situaciones que deberían ser tremendamente conocidas por jugadores profesionales y eso lo desencaja, lo saca de sí", reflexiona el dirigente.

El ex delantero tiene un estándar. "Lecciones que (los jugadores) deberían haber pasado en la Sub 14 y vuelven en el primer equipo, es donde él se desencaja y no entiende cómo después de tanto tiempo en el profesionalismo se cometen esos errores", explica.

Más allá del registro de 24 partidos y ocho goles en la selección chilena y un breve paso como entrenador de la Sub 20 en 2009, Uauy destaca "su nivel de autoexigencia como persona. Lo puedo considerar un amigo, una persona que quiero y estimo mucho", completa.