Mauricio Pinilla, futuro DT tecnológico: "Voy a empezar con el tema audiovisual, quiero ir a estudiar a Italia"

Mauricio Pinilla ya pasa de los 36 años y sabe que el Día D está cerca. El delantero de Coquimbo Unidop reveló que ve venir pronto el retiro y suplan es convertirse en un entrenador del siglo XXI, reconociendo que las comunicaciones también lo seducen.

“Eso estaba pensando y les quería contar. Hasta la semana pasada no quería saber nada con el fútbol. Me quería retirar y dedicarme a los medios y en estos días me puse a ver la serie del Manchester City…”, dijo Pinilla al programa Domingos Dominicales.

Agregó que “la encontré tan buena, Guardiola tiene un manejo de grupo, una forma de expresarse a los jugadores que me llamó la atención”.

Eso sí, el delantero comentó que por ahora no mira al INAF. El deseo de Pinigol es perfeccionarse en Italia y apoyarse de las tecnologías.

“Primero que todo voy a empozar con el tema audiovisual para analizar los partidos. Voy a empezar la próxima semana con Felipe Curicó, que trabajó con Bielsa y Sampaoli. Quiero ir a Italia, ya hablé con mi representante para ir a hacerlo apenas termine de jugar”, sentenció.

Pinilla en Coquimbo.