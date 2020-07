Mauricio Isla y su futuro: “Yo tengo que conversar con mi mujer"

Mauricio Isla vive un gran momento entrenando en España mientras escucha jugosas ofertas para firmar con clubes como Real Betis o Boca Juniors, pero el lateral no quiere tomar una decisión apresurada, por lo que analiza con cuidado cada opción.

En conversación con Deportes en Agricultura, el juagador de 32 años reconoció que a principio de año recibió una llamada de la escuadra xeneize:

“(Juan Román) Riquelme me llamó en enero para que yo fuera. Ellos tienen jugadores muy buenos en el puesto de lateral y esa fue una de las preguntas que le hice, cuál era la necesidad que fuera. Me dijo que me ha visto jugar en la Roja y que quería un jugador de mi trayectoria”, reveló Isla.