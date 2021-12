Matías Zaldivia concretará la próxima semana un viejo anhelo, cuando en La Moneda reciba la carta de nacionalización que está tramitando hace bastante tiempo según adelantó Dale Albo.

Arribó el 2016 a Chile muy piola, pues venía de un cuadro chico de Argentina. Como él mismo señaló en una entrevista, "no me conocía ni el periodista que me había ido a recibir al aeropuerto. A los muchachos que me trajeron acá (agencia de representación) le pedían autógrafos y al refuerzo no lo conocía nadie".

Sin embargo, en Colo Colo demostró condiciones futbolísticas importantes que lo han llevado a ser titular en gran parte de su estadía en el Monumental cuando el físico se lo ha permitido, pues las lesiones han sido un problema para el defensa próximo a cumplir 31 años.

Lo concreto es que a partir de la próxima temporada, que comenzará el 23 de enero del 2022, Zaldivia podrá ser inscrito como chileno, liberando un cupo de extranjero.

El Mati tiene contrato con Colo Colo hasta fines del 2022, por lo que debería seguir a las órdenes de Gustavo Quinteros el próximo año a no ser que la dirigencia de Blanco y Negro, con quien ha tenido roces por derechos de imagen, decida lo contrario y lo despida.