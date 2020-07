Mark González sorprende con tierno pasatiempo durante la pandemia: "Soy amante de la naturaleza"

Mark González gozó de una destacada carrera en el fútbol, vistiendo las camisetas de elencos como el Liverpool de Inglaterra, Real Betis de España y Colo Colo de Chile, pero en privado el ex jugador tiene una tierna y desconocida afición que nada tiene que ver con el balón.

En conversación con Las Últimas Noticias, el otrora jugador de La Roja reveló que es un amante de la naturaleza, por lo que decidió fabricar un bebedero artesanal para colibríes tras tomar la idea de un amigo de su esposa, la afamada modelo y bailarina Maura Rivera:

"Él tenía bebedores en su departamento y me llamó mucho la atención. Dije: qué rico tener un colibrí en casa. Por lo menos a mi me traen buenas energías, así que me puse a ver tutoriales para referencias", reveló Mark.