Marco Antonio Figueroa lidera lista de cinco candidatos en la urgente búsqueda de técnico en Cobreloa

La sorpresiva renuncia de Víctor Rivero a la banca de Cobreloa dejó al gigante del norte en serios problemas, cuando falta solo un mes para el inicio de la liguilla por el último boleto a Primera División.

La dirigencia anunció que la próxima semana espera tener determinado al nuevo hombre que se hará cargo del plantel, aunque la danza de nombres ya comenzó en Calama y la lidera un viejo conocido: Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma terminó su vínculo con O'Higgins de Rancagua y está a la espera de un nuevo proyecto. Sin embargo, informa El Mercurio de Calama, "tiene altas pretensiones de prespupuesto para su cuerpo técnico y para armar su plantel".

Se trata de las mismas razones que generaron el alejamiento de Víctor Rivero, por lo que Cobreloa considera otros candidatos para salir de la emergencia y ya se acumulan los currículum en la sede de calle Abaroa.

Y apuestan a hombres vigentes. Jorge Aravena, ex técnico de Deportes Valdivia, Francisco Bozán (ex U. de Concepción) y Nelson Soto (ex Iberia) aparecen en la lista, a la que se suma el técnico de Cobreloa 2018, Rodrigo Meléndez.

Cobreloa deberá abordar la elección con urgencia, ya que el nuevo técnico debe hacerse cargo del numeroso éxodo de jugadores, entre los que se encuentran Nozomi Kimura, Sebastián Ramírez y el capitán, Lucas Simón.