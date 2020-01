Manuel de Tezanos lamenta venta de Nico Díaz a México: "Se van sin siquiera tener notoriedad en nuestro torneo"

A un día del debut de Chile en el Sudamericano Preolímpico, clasificatorio a Tokio 2020, la noticia en la Roja la hace Nicolás Díaz, pero no por el inminente estreno. Su repentina venta al Morelia de México, después de que Colo Colo lo confirmara como refuerzo, ha marcado la pauta de la Sub 23.

Manuel de Tezanos se mostró contrario a la partida de jugadores chilenos a temprana edad. "Lo que me da pena es que ni siquiera pasan por equipos grandes los jugadores jóvenes, antes de irse al extranjero. El salto es derecho para afuera, sin siquiera tener notoriedad en nuestro torneo", sentenció el Radio Agricultura.

El comentarista lamentó además, que la Sub 23 no ha tenido una preparación adecuada para el Sudamericano. "Chile no se preparó. A mí me preocupa lo que significa para nuestro torneo, que los jugadores jóvenes tengan un mal resultado. No es culpa de ellos, no tuvieron las herramientas para competir justamente con el resto", asegura.

En ese sentido, depositó culpas en el seleccionador nacional, Reinaldo Rueda. "Siempre dijimos que durante el famoso estallido podrían haber aprovechado por lo menos de entrenar un poco más. Aquí ha faltado liderazgo de Rueda, me ha decepcionado mucho el rol de Rueda y su injerencia en general en nuestro fútbol", completó.

La selección chilena debutará este sábado a las 20:00 horas en el Preolímpico de Colombia, cuando se enfrente en Pereira a su similar de Ecuador. La primera jornada se completa desde las 22:30 horas con el choque entre Colombia y Argentina.