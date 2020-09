De Tezanos exige investigar a Colo Colo y advierte: “Lo mínimo que corresponde es que se le otorgue la victoria a Antofagasta”

Sigue sumando versiones y antecedentes la suspensión del partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, por la duodécima fecha del Campeonato Nacional.

En ese sentido, el periodista Manuel De Tezanos se refirió al tema en Deportes en Agricultura y evidenció claramente su postura del tema, además de exigir una investigación para que los involucrados sean sancionados como corresponde.

“Que pierda este partido, mínimo (Colo Colo). Antofagasta se presentó, no lo dejaron entrar al estadio, hay algo que es muy evidente y que es muy raro. La versión de Marcelo Espina a las 10:38 horas (de ese sábado) significa que la formación debería estar publicada, que el rival debió ingresar, que debían estar realizando el trabajo precompetitivo, al menos los porteros. Llegó este e-mail que no se puede jugar, que es la versión de Colo Colo, que luego fue desmentida por el Ministerio de Salud”, partió diciendo.

Los Albos están enfocados en su choque de este martes ante Peñarol, por la quinta fecha de la Copa Libertadores. (FOTO: Agencia Uno)

“Lo mínimo que corresponde, que Antofagasta que se presentó a jugar el partido, se le otorgue la victoria, más allá que no hayan ingresado y que no hayan estado en cancha. Existen pruebas de que el equipo estaba a tiempo y en forma para jugar, después de que no lo dejaron ingresar al estadio y todo lo que ha pasado posterior amerita una investigación”, agregó.

“Creo que pueden existir sanciones más graves, aquí hubo gente que actuó con la intensión de generar esta suspensión, que fue negligente a la hora de elegir los horarios de los viajes, que fue negligente para hacer la comunicación respectiva del estado de los jugadores, en la planificación de los exámenes (PCR), en fin. Hay una serie de antecedentes que uno puede ir recabando desde ese partido en Brasil hasta que llegó el encuentro con Antofagasta que bien investigado, se pueden encontrar pruebas de que se intentó derechamente actuar para que el partido no se lleve acabo y eso me parece mucho más grave que perder los tres puntos. Pueden haber sanciones para los dirigentes involucrados y una sanción mayor para el club”, sentenció.

Por el momento, Jorge Sánchez, presidente del equipo Puma, señaló en la misma medio que ya presentaron un escrito para exigir los tres puntos y que acabarán todas las instancias para que exista justicia deportiva.

Por su parte, desde Colo Colo culparon a la ANFP de la suspensión afirmando que “fueron ellos, nosotros no teníamos inconveniente” de jugar el partido y que, por ende, no deberían existir sanciones, además de que se tendría que reprogramar el encuentro para un nuevo día y horario.