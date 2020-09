Colo Colo responde con todo y culpa a la ANFP de la suspensión: "Fueron ellos, nosotros no teníamos inconveniente"

Colo Colo dejó la escoba en el Torneo Nacional luego de la suspensión del encuentro ante Deportes Antofagasta. Los albos no pudieron presentarse a jugar por un caso positivo de Covid-19, lo que derivó en la molestia de los pumas y acusaciones de querer sacar ventaja deportiva.

El conflicto ha llegado a niveles insospechados, generando cruces desde la autoridad sanitaria hasta la propia ANFP. Este lunes, Pablo Milad confirmó que llevarán al club al Tribunal de Disciplina, donde podrían sufrir la pérdida de los tres puntos en juego.

Esto llevó a que desde Blanco y Negro dejaran de esconderse y dieran la cara en medio de la crisis. Harold Mayne-Nicholls, director de la concesionaria, enfrentó a los micrófonos y disparó con todo contra el ente rector del fútbol chileno.

Harold Mayne-Nicholls responsabilizó a la ANFP de la suspensión del partido ante Deportes Antofasgasta. Foto: Agencia Uno

"Hemos quedado sorprendido con lo que hemos escuchado, Colo Colo no jugó porque la ANFP procedió a suspenderlo", lanzó. "Imposible jugar si ellos prohíbe hacerlo, son la autoridad y lo determinaron. Fueron ellos, nosotros no teníamos inconveniente, ¿si no nos dejan jugar cómo podemos hacerlo? Hay contradicción entre el presidente y la institución", agregó.

Una de las acusaciones de parte de la propia Seremi de Salud fue que los directivos albos hicieron todo lo posible por no jugar, algo que Mayne-Nicholls descartó de plano. "Colo Colo ni ningún miembro de la asociación puede suspender un partido, imposible, puede ser el árbitro o la ANFP. Así lo reconocieron ellos".

"¿Cómo una suspensión de ellos mismos nos puede castigar si nosotros teníamos el equipo en el camarín y seguimos todos los protocolos? La lógica entonces es que alguien que tenga coronavirus pierda los puntos? Cómo puede ser posible. La ANFP nos suspende y nos castiga por suspendernos, no hay lógica futbolística", complementó con molestia.

Harold también se dio el tiempo de responder a los dichos de la gente del cuadro puma, que viajó desde el norte y se quedó con los chuteadores puesto. "Veía a gente de Antofagasta que decía que no teníamos la cancha preparada para el calentamiento, si nosotros lo hacemos en otro sector del estadio… Con el PCR negativo de todos nuestros jugadores nos desplazamos hacia el estadio y estaban los jugadores en el camarín".

Colo Colo asegura que estaba listo para salir a la cancha ante Deportes Antofagasta, pero fue la ANFP la que se lo prohibió. Foto: Agencia Uno

Mayne-Nicholls recalcó que Colo Colo estaba listo para salir a la cancha hasta que la ANFP les dijo que no. "Si van a buscar hasta encontrar algo donde no estemos 100% en la norma, vamos a terminar en una competencia que todos van a buscar algo para ganar los tres puntos. ¿Por estar en el camarín para jugar perdemos? Los jugadores estaban listos para jugar y la ANFP lo suspende con una comunicación oficial que después hace pública. No logro encontrar nuestro error".

Finalmente, el directivo albo hizo un mea culpa de la situación. "Entendemos que pudimos hacer las cosas de manera distinta, no sé cuáles serán los condoros, pero seguro lo pudimos haber hecho mejor. Siempre. De ahí a que sintamos que el proyecto está fracasando, es muy aventurado para sostener eso. En las cosas que no lo hicimos bien trataremos de mejorar".