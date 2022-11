En Qatar 2022 no habrá ningún árbitro chileno en cancha. Solamente Julio Bascuñán viajó para ser parte del VAR, pero obviamente no tiene el mismo gustito que estar con el pito sancionando faltas y dirigiendo un encuentro.

Por eso Roberto Tobar tiene una misión en los próximos años, ya que asumirá como jefe de la Comisión de Arbitrajes de la ANFP y la idea es posicionar a un réferi nacional entre los mejores de cara al Mundial que se realizará en Norteamérica en 2026.

"Ttrabajaremos y apoyaremos para que haya un árbitro chileno dirigiendo en el Mundial del 2026. Estaremos buscando ese objetivo para nosotros como árbitros y para el fútbol nacional, ya que es algo importante. Ojalá un árbitro joven nos represente de buena forma", comentó en conversación con Redgol en en el Complejo Talinay de La Reina, donde se llevó a cabo la gran final de Olimpiadas Especiales, evento comandado por la Corporación de Deportes de dicha comuna, a cargo de Juvenal Olmos.

No quiso eso sí aventurarse a un árbitro que vea mejor aspectado que otro. "Es difícil hablar de nombres, pero la característica es que hay muchos árbitros futbolizados para que sean árbitros de elite, que nos represente bien. Hay que ver bien la edad de muchos, hay árbitros e proyección que darán que hablar. Ese es el piso".

De hecho enfatiza en el concepto "futbolizado", asegurando que "es importante que los árbitros entiendan el deporte, que amen esta profesión, que les sea fácil interpretar reglas del juego cuando hay cercanía con deporte. Tengo confianza en lo que viene por delante".

Finalmente alabó a sus colegas que jugar una pichanga hace algunos días, para despedir a Julio Bascuñán antes de su viaje a Qatar. "Hay árbitros buenos técnicamente. Eso sí no jugamos mucho y el control de balón se complica, pero es buena iniciativa estar ligado al fútbol, divertirnos en algo que nos agrada. ¿De qué juego yo? Volante de contención, picapedrero, me sacan tarjetas pero no rojas, ja, ja".