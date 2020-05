La emotiva dedicatoria de Navarro Montoya: "Deportes Concepción es un ejemplo para el mundo"

El cariño de Carlos Fernando Navarro Montoya por Deportes Concepción se trasunta en cada una de sus palabras. El histórico arquero de Boca Juniors se comprometió con el cuadro lila en 2001, cuando vistió sus colores. Y el vínculo se hizo permanente.

"Tengo un cariño inmenso por Deportes Concepción, por la ciudad y su gente, allí viví momentos maravillosos en lo profesional. Una relación de mucho afecto, los recuerdos que tengo son excepcionales", dijo el popular Mono en conversación con La RedGoleta de RedGol.

Por eso las penas que ha tenido que pasar el León de Collao son suyas. "Desde que fue desafiliado, a la distancia, acompañé el proceso. Hablé con (el presidente) Victor Tornería y me alegra, porque Deportes Concepción no sólo es ya un ejemplo para Chile, o Sudamérica, sino que para todo el mundo".

"Sufrió la peor de las decepciones por irresponsabilidades de terceros, pero su gente y su familia no se dieron por vencidos. Tuvieron claro que la unión iba a fortalecer, y lograron consumar un hecho maravilloso el sostener una institución, un amor incondicional, más allá de las contingencias", valoró el actual Coordinador de Inferiores de Boca Juniors.

"Aquellos que castigaron injustamente a Deportes Concepción no se percataron de que el sentimiento no se puede robar. Esto es algo que perdura y se transmite, me alegra muchísimo que haya logrado este ascenso", subrayó el histórico golero argentino.

Y agregó con emoción: "Cada niño que se pone la camiseta está heredando una historia, que no tiene que estar emparentada con los logros. Va en el sentido de pertenencia, eso ha sostenido al club en los peores momentos, aún cuando no podía competir. El cimiento estaba construyendo este proyecto, que está transitando y está haciendo muy fuerte".

Es que el cariño no se pasa. "Yo estoy convencido que volveré a caminar con Deportes Concepción, el tiempo dirá si puedo volver profesionalmente al club. Cuando todo esto pase me encantaría volver al estadio, y me encantaría estar una tarde, una noche viendo al equipo, sintiendo el cariño de la familia lila", destacó.

La inolvidable Copa Libertadores de 2001

El Mono llegó a integrar una plantilla en la que destacaban el Bombero Juan Carlos Ibáñez, el Pelado Cristián Montecinos y Marco Bautista: "Venía de tener una trayectoria muy amplia, de experiencias de jugar con los mejores, y llegar a Deportes Concepción fue un placer. Disfrutaba al llegar a los entrenamientos, estar con los chicos, jugar, la pasé muy bien".

Y el equipo consiguió un impensado boleto a octavos de final de la Copa Libertadores. "Nos tocó un grupo difícil, decían Jorge Wilstermann y nosotros íbamos a pelear el último lugar. Terminamos clasificando y es una muestra de la calidad que tenia ese plantel, por supuesto que fueron fundamentales los hinchas, en la fidelidad", aseguró.

Finalmente, Navarro Montoya recordó su próximo compromiso con el equipo lila. "La semana que viene, meduiante el Pato Almendra, voy a tener una conferencia con más de setenta entrenadores y preparadores físicos del fútbol chileno, para hablar de metodología. Yo trabajo en Boca Juniors, me formé en Europa y la gente de Chile siempre me distingue con su llamado para poder hablar de fútbol", completó.