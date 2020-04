La cruda confesión de Ryann Torrero: "Me sentí avergonzada de ser femenina en el fútbol. Lloré más de alguna vez"

Ryann Torrero apareció en el fútbol chileno femenina hace un tiempo y llegó de Estados Unidos con sangre chilena para poder jugar con la selección, pasando las pruebas, siendo nominada y viajando un mundial.

La estadounidense-chilena conversó con Las Últimas Noticias y rompió el silencio sobre su doble profesión y las consecuencias que ha tenido ser futbolista y modelo a la vez.

"Fue difícil poner al modelaje como una prioridad más pequeña, pero lo hice por pasión y amor al juego. Tenía cuatro meses parar ganarme un puesto y pensar que, en el peor de los casos, podías regresar al modelaje después. Al final, jugar ese tipo de torneos solo ayudan y retroalimentan mi carrera de modelo. Sacrifiqué cosas económicas y estuve lejos de mi familia directa, pero estas oportunidades no se dan dos veces en la vida", expresó en un inicio.

Ryan Torrero habló de lo complicado que es ser modelo y futbolista en un camarín del fútbol femenino. "Sufrí mucho por eso. Me sentí avergonzada de ser yo, de ser femenina en el mundo del fútbol durante tantos años", aclaró.

Ryann Torrero en el Mundial de Francia 2019

Además agregó que "dios mío, era casi bullying. No creo que la gente tenga malas intenciones, pero no saben lo hirientes que pueden ser las palabras, incluso si es un broma. El fútbol históricamente ha sido un deporte masculino y me siento orgullosa de ser parte de la generación que está cambiando el paradigma. Me juzgaban por ser muy flaca, incluso antes de verme jugar. Siempre me han juzgado por ser femenina, por gustarme el maquillaje, por ser modelo, por disfrutar la moda. Son cosas que a mi me gustan, pero se consideraban ridículas en el fútbol".

Para finalizar, habló de las penas que tuvo por este bullying. "Lloré más de alguna vez. Me daba vergüenza ser yo. Me acuerdo que cuando fichaba en algún club, borraba mis fotos de redes sociales para que no me dijeran que era muy femenina. También me aseguraba de no andar maquillada cuando estaba con mis compañeras y usaba ropa suelta", sentenció.