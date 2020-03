La alarmante teoría de Marcelo Díaz por el coronavirus: "Nos quieren controlar"

Una inquietante teoría conspirativa respecto a la expansión del coronavirus en el planeta compartió Marcelo Díaz a través de sus redes sociales. Carepato responsabiliza a una conspiración mayor que tiene al mundo de rodillas.

"Lo que sí creo, y esta es mi verdad y mi versión, es que nos están queriendo controlar, manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad, sin tener el método para enfrentar el virus", asegura el mediocampista de Racing Club.

Por eso, asume que "así como crearon el virus, están creando o capaz que ya esté creado el antídoto de sanación, que coincidentemente costará dinero para adquirirlo y les aseguro que no será gratis".

El doble campeón de América se rebela ante la actualidad: "Yo no me la creo y por eso estoy en contra del sistema, de todos los sistemas. Solamente debemos actuar bien y dejar de dañarnos a nosotros mismos, y a la vez dejar de dañar el hermoso mundo donde vivimos".

"No puedo llegar al grado de entender que mi vida no me pertenezca en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente por un virus que ataca a nivel mundial, que deba permanecer en casa como un esclavo dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez no contagiar a los demás", completa.

Me gusta pensar y escribir. Les comparto MI VERDAD, cada 1 tiene la suya. Buenas noches!