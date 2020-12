Juan Cristóbal Guarello explica que no juega al amigo secreto y revela anecdotón: "Desde que vi un sánguche de regalo"

24 de diciembre y en el ambiente se respiran aires navideños pese a las implicancias de la pandemia del coronavirus. Hoy es Nochebuena y el mundo occidental festeja el nacimiento de Jesús en base a su cultura mayormente cristiana. En Radio ADN Juan Cristóbal Guarello incluso se puso el gorro del Viejo Pascuero junto a Danilo Díaz.

“Me he portado bien. ¿Si hice todas las tareas? Demasiadas Tareas. No, no pedí regalos”, comentó el reconocido periodista consultado por su pedido al Viejo Pascuero.

De ahí en más vino una curiosa anécdota de Guarello, que explicó por qué no le gusta jugar al “amigo secreto”, tradición que vuelve cada fin de año entre familias, amigos y lugares de trabajo y que por este año fue dejada de lado por muchos asiduos al sistema de reparto aleatorio de presentes.

“No se hizo por razones higiénicas, qué sé yo… Desde que vi en un diario hace unas tres décadas un sánguche de regalo, dije nunca más. No va conmigo. Un sánguche de El Marino”, contó Guarello recordando su paso por La Tercera y el restaurante ubicado casi en frente de las ex dependencias del matutino en Vicuña Mackenna.

Juan Cristóbal Guarello tiene otra anécdota con emparedados: su sánguche de protesta contra el monopolio de la comida en los estadios chilenos.

Por su parte, Luka Tudor también tuvo palabra: “al Viejito yo lo relaciono con el universo, con Dios. Que nos traiga cosas buenas, cosas buenas de verdad. No regalos ni pelotudeces. Que cambiemos el paradigma porque se vienen tiempos nuevos. Que la gente deje de ser pajarraca comprando regalos. Hay cosas más importantes que la plata y el éxito. Lo que sirve es querernos un poquito, harto más”, concluyó.