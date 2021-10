Jorge Valdivia no piensa en el retiro pese a estar sin club: "Todavía estoy joven, en el fútbol no existe la edad"

Al final de la temporada pasada, Jorge Valdivia puso fin a su vínculo con Colo Colo después de pelear el descenso y su futuro era una incógnita. Pero el Mago sorprendió a todos fichando por Unión La Calera, en una de las grandes movidas del Campeonato Nacional.

Pero en los Cementeros el mediocampista chileno no tuvo el paso que esperaba y, a poco más de tres meses desde su llegada, se fue. Desde entonces mucho se ha especulado al respecto, pero fue el propio jugador quien aclaró lo que está pasando con su carrera.

En las últimas semanas, Valdivia se ha mostrado en redes sociales viviendo un intenso entrenamiento para volver a las canchas. Y durante un live de Instagram junto a su pareja Daniela Aránguiz y su cuñado, el cantante de música urbana Rigeo, habló de su presente.

El Mago confesó que a sus 37 años no quiere colgar los botines aún y se ilusiona con poder estiarar su carrera por unos años más. "No me quiero retirar. Si el otro año aparece un equipo, quiero seguir jugando".

De hecho, Valdivia recalcó que pese a todo lo que se puede decir sobre su estado físico y sus años, sus ganas de mantenerse vigente son más grandes. "Mis intenciones son seguir jugando. Todavía estoy joven para el fútbol, ya que en el fútbol no existe la edad".

No vuelve a Colo Colo y palabras a la Roja

Por otro lado, Valdivia también abordó lo hecho en Colo Colo, club al que volvió para ayudar a evitar el descenso pero donde no pudo jugar por culpa de las lesiones. "Ya he tenido dos retornos en los últimos años. El primero fue muy bueno y exitoso y el segundo yo venía de una para larga en México y estuve mucho tiempo sin entrenar. No estaba preparado cuando fui, pero quise, porque pensé que podía ayudar. Al principio jugué y luego me lesioné", reconoció.

"Estuve como dos meses sin entrenar, sin jugar. No fue lo que esperaba, pero no considero que tenga una revancha con Colo Colo, porque yo le di todo lo que pude en su minuto. Así es la vida en el fútbol. No tengo la necesidad de volver a Colo Colo para demostrar algo", agregó.

Finalmente Valdivia tuvo palabras para la selección chilena, algo que ve lejano pero no imposible. "A cualquiera le gusta estar en la selección. Para todos, su selección es lo más importante. Uno le agradece al hincha todo el cariño, reconocimiento y eso lo siento cuando voy por la calle".

