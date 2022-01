Luis Fáundez, dirigente de Santiago Morning, aseguró que Jaime Valdés no es el hombre que están buscando para mover el mediocampo del cuadro microbusero.

Santiago Morning descarta el fichaje de Jaime Valdés por su edad: "Necesitamos experiencia, pero no tanta"

Le cerraron la puerta de la micro a Jaime Valdés. Ni siquiera le permitieron subirse por atrás y sin pagar, si es que esa era su intención. Esto porque luego de que su nombre sonara para jugar en Santiago Morning el 2022, el dirigente Luis Fáundez descartó su llegada.

El Pájaro jugó en Segunda Profesional la última temporada, donde militó en San Antonio Unido, equipo en el que actuó regularmente a sus 40 años (en una semana más cumple 41). Por eso se pensó que en Primera B podría rendir, aunque deberá buscar otro horizonte pues el cuadro bohemio no lo contratará.

"Yo creo que Pajarito Valdés ya cumplió su etapa deportiva, no es el hombre ideal que necesitamos para mover el mediocampo de Santiago Morning", señaló de manera categórica Luis Fáundez a Redgol, histórico dirigente del Chaguito.

"No sé quién dijo lo de Valdés, dentro de la interna no se ha dicho nada", aclaró de manera tajante, descartando de esta manera que pueda integrar el plantel.

De hecho, aseguró que no solamente apostarán por la juventud. También quieren gente grande, aunque no a alguien como Valdés. "Vamos por una columna vertebral con experiencia, pero no tanta experiencia", añadió Fáundez.

Finalmente, comentó que no desea marcar el paso en la división y que conforman un equipo para poder llevar a la micro de vuelta al fútbol grande. "Queremos mejorar la meta del 2021, estamos pensando en pelear el título y ojalá subir".