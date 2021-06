Ítalo Traverso, el fiel escudero de Nelson Acosta critica a Karina Oliva y lanza: "Sirvió para que lo reconocieran y defendieran sus logros"

Iván Zamorano y Marcelo Salas. Alexis Sánchez y Mauricio Isla. Ronaldo y Romario. Batman y Robin. Son algunas de las duplas que se vienen a la cabeza de inmediato, como la de Nelson Acosta e Ítalo Traverso, entrenador y preparador físico, quienes trabajaron por 26 años juntos.

El binomio fue clave para que Chile clasificara al Mundial de Francia 1998 y ahora el PF sale en defensa del Calvo Estratega en diálogo con RedGol, tras la polémica generada por Karina Oliva por su patético comentario.

Traverso analizó la situación y le dio con todo a la ex candidata a gobernadora: "fue una declaración muy desatinada, más aún porque se supone que los políticos son los representantes de sus votantes, entonces ella está representando a un montón de gente con ese pensamiento, y no es así, porque, bueno, yo soy poco cercano a las redes sociales, pero me han llegado muchas cosas y como nunca ha habido un reconocimiento a la labor que realizó Nelson en el fútbol nacional, no solamente a nivel de club, sino que también en la selección, lo cual aminora el desagravio que hizo esta señora, que fue bastante desatinada".

Luego, comentó la frase en cuestión, donde Oliva intentó compararse con Marcelo Bielsa, dejando muy mal parado a Don Nelson.

"Marcelo es una persona muy buena, que hizo grandes cosas, muy creíble, pero Nelson es una persona también muy exitosa en el medio nacional, salió campeón en clubes que no son los que ganan siempre, y eso tiene su mérito, haber insertado al fútbol chileno en el ámbito internacional", indicó a RedGol.

Pide reconocimiento



Ítalo Traverso, además, se sumó a los dichas de varios referentes del fútbol chileno, y reclama por un reconocimiento para el DT que llevó a la Roja a Francia '98, y además, contó un triste episodio.

Traverso (polera blanca) defendió con todo a Don Nelson - AgenciaUno

"Hay que hacerle un reconocimiento, estoy de acuerdo con eso. Una vez me manifestaron los hijos que hubo un reconocimiento al plantel de Francia 98, que le dieron un carnet para ingresar a los partidos de la selección, y a Nelson no se le dio, o sea, es un craso error, no solo con Nelson, sino con todos los que estuvimos en ese proceso, que tendríamos que haber recibido un reconocimiento", explicó.

"Esto sirvió para que hubiera mayor reconocimiento por la labor que hizo Nelson en su carrera, hubo una defensa de los hinchas de los distintos equipos donde estuvo, así que yo lo veo por ese lado más positivo", cerró el preparador físico.