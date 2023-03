Este domingo se cumplió un año de la desaparición del exseleccionado nacional Marco Opazo. El exdefensa que jugó en Palestino por gran parte de su carrera salió de su hogar en Lampa el 19 de marzo de 2022 y desde entonces su paradero es desconocido.

Ahora, en diálogo con El Mercurio, su hermana Ximena detalló cómo ella y su familia han vivido estos más de 365 días sin el exfutbolista. Además, aseguró que la investigación en la desaparición de su hermano estuvo "mal hecha" y acusó que Opazo fue asesinado.

"Ya vivimos el luto y solo queremos encontrarlo y darle un lugar tranquilo para que descanse en paz", comentó. "La investigación fue mal hecha, jamás han buscado a mi hermano. Nosotros, los hijos, su familia, hemos salido a recorrer cerros, laderas y canales. Desde el primer día y hasta hoy", agregó.

Sobre la única pista que manejan, que el exfutbolista tomó un bus rumbo a Estación Central, Opazo aseguró que "esa información la consiguió un amigo a través de la cuenta de Gmail que mi hermano tenía en su teléfono. De acuerdo a eso, hizo un recorrido desde Lampa hasta Estación Central y de ahí se quedó un tiempo corto; después volvió por la Ruta 68 y la señal se pierde casi a la entrada de El Noviciado. Pusimos ese antecedente a las autoridades, pero el barrido en esa zona se hizo solo seis meses después".

"Hablamos de que hay terceros involucrados, claramente. ¿Por qué le digo eso? Porque en este trayecto revisamos todas las cámaras entre Lampa y el terminal, y mi hermano jamás apareció en alguna. Pensamos que ese recorrido lo hizo otra persona. Nadie dice haberlo visto el sábado que desapareció", manifestó.

"No hemos tenido apoyo en la búsqueda en terreno. La investigación partió una semana después de la denuncia y todos sabemos que las primeras 48 horas son las críticas y las que ayudan a resolver los casos. Hubo negligencia, demora, pericias que no se hicieron", lamentó.

"Nos sentimos muy abandonados por el sistema, ni siquiera tenemos apoyo sicológico. Mi madre tiene 81 años y está en un mundo paralelo; no se da cuenta de la magnitud de lo que pasa y no sé si eso es peor o mejor", agregó.

"Le hicieron algo"

La hermana del exseleccionado nacional aseguró que un posible suicidio "es contradictorio" a lo que conocía de su hermano. "Cuando me contaron lo de mi hermano, recordé lo último que me dijo: 'Te amo mucho, siempre te voy a cuidar... Agradezco todo lo que hiciste por mí'. Ahí dije, 'mi hermano se quitó la vida', pero después pensé, 'no, no es así'. Tenía proyectos en la escuela, recolectaba dinero para quienes no tenían zapatillas", comentó.

"Sacaba plata de su bolsillo para comprar implementos deportivos. Es contradictorio eso de quitarse la vida. Algo pasó, le hicieron algo. Es un duelo que no se puede cerrar hasta no encontrar la verdad. A mi hermano lo asesinaron y tienen oculto el cuerpo", lanzó.

"Una persona que se quita la vida aparece; si lo hubiesen asaltado lo encontrábamos. Quizás vio algo, entonces obviamente la van a ocultar", continuó. Además, aseguró que se inició un nuevo proceso judicial y que se han solicitado nuevas diligencias.

"Estamos a la espera de los resultados. Estoy representado por Pedro Díaz, un abogado especialista en casos similares. Representó a Fernanda Maciel, la niña que estuvo desaparecida 500 días. Me asesoré de un experto forense, además", contó.