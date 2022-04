El dramático llamado de Víctor Hugo Castañeda por su amigo desaparecido, el ex seleccionado Marco Opazo: "No veo a las policías, a la ANFP, al Sifup"

Víctor Hugo Castañeda siente la impotencia a la distancia desde La Serena. "Quiero colaborar, pero desgraciadamente estoy a 500 kilómetros de Santiago", reconoce el entrenador luego de que se cumpliera un mes de la desaparición de su amigo y ex compañero Marco Opazo Castillo.

VH hace un dramático llamado en Redgol. "Estoy preocupado. Con Marco nos conocemos desde los 80 y más que compañeros, fuimos amigos. Él es un poquito mayor que yo, participamos de un proceso en Palestino donde éramos todos muy jóvenes, muy amigos. Y hoy lleva un mes desaparecido y no hay ninguna información", lamenta.

A Castañeda le cuesta entender la ausencia de quien jugó tres partidos por la selección chilena de 1983 a 1988. "Vemos que hay muy poca acción. Cómo es posible que hoy día, con la tecnología que tenemos, lleve un mes desaparecido y no tengamos información", reclama.

El ex mediocampista nacional ya no sabe qué pensar. "Ayer hablé con su hijo, al que dirigí en la Sub 20 de Universidad de Chile, y están preocupados y asustados. Marco no tenía ninguna enfermedad. Sufrió la pérdida de su esposa años atrás, pasó momentos complicados y difíciles, pero los superó con la ayuda de su familia y sus hijos, y no sabemos a qué atribuir esta pérdida", asume.

Por esto, VH hace un ferviente llamado a reactivar las pesquisas: "Veo poca acción de la gente del sindicato, de la gente del fútbol, la ANFP, de los medios, de las policías. Palestino salió con un lienzo en algún momento, pero como que estamos normalizando este tipo de situaciones, que desaparezca gente. Y no puede ser".

Por eso, llama a una cruzada por Opazo. "Quiero mover algo, que la gente se empiece a preocupar. No puede ser que desaparezca una persona del fútbol, una persona que tuvo el orgullo de vestir la camiseta de la selección nacional y nadie diga nada", completa.