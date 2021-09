Una triste noticia para sus hinchas comparte Santiago Morning en el fútbol femenino, ya que la portera Ryann Torrero deja el club por "motivos personales".

"Es un día muy triste para nosotr@s, ya que, Ryann, deja el club, por motivos personales. Sus números hablan por sí solos. Ryann ha sido un factor influyente, no solo en la cancha, sino fuera de ella", fue el mensaje que escribió el club en @StgoMorningFem.

Por lo mismo, la nacida en Estados Unidos pero de sangre chilena, decidió también dar sus palabras en su cuenta personal de Instagram, para todos sus seguidores, además dejar un mensaje de aliento a sus compañeras de Santiago Morning.

"Al cerrar este capítulo de mi carrera y mi vida, me gustaría agradecer las oportunidades y la convicción que me han dado para defender la portería con orgullo bohemio. Miro hacia atrás a los últimos 2 años con alegría y agradecimiento, tanto en mi carrera futbolística como en mi vida personal. Seguiré apoyando al club y a mis compañeras desde lejos, todos ustedes permanecerán en mi corazón. No hay suficiente espacio para todos los recuerdos que me gustaría publicar. Todos los colores del arcoíris para lo que viene", escribe en su Instagram.

Santiago Morning enfrenta en la jornada del domingo a Fernández Vial, en un duelo programado para las 15.00 horas en el estadio Municipal de Peñalolén, por el Campeonato Nacional Femenino.