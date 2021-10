El hombre del momento en el fútbol chileno es Roberto Tobar. El árbitro que está en la polémica tras el partido en que la Universidad Católica venció por 3-2 a Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional, donde los cruzados terminaron con dos expulsados: Germán Lanaro y Fernado Zampedri.

Por lo mismo, el propio juez sale a aclarar las situaciones que se le están criticando, asumiendo que cometió un error en la tarjeta roja del delantero argentino.

"Asumo mi error, no tengo miedo en decirlo ni tampoco voy a justificar una decisión errónea que tomé en el campo y abiertamente lo puse en el informe. Lo conversé con Javier (Castrilli), que lo que veo después en las imágenes, no es lo que percibimos en cancha. Me dijo 'perfecto, seamos transparentes'. Sabemos que todas las instituciones se están jugando algo y el árbitro genera ciertas discrepancias, entonces hay que reconocer situaciones donde cometemos errores. Estoy dando la cara y si tengo que ser sancionado lo voy a estar. Es aprendizaje, experiencia, es una actividad que nos critica en el momento", señaló en radio ADN.

En ese sentido, Tobar puntualiza en la expulsión del defensor de la Universidad Católica, donde ve que pudo afectar la integridad de un compañero de profesión, por lo que le parece acertada la determinación.

"Son tres jugadas puntuales. Hubo buen control de juego, no creo que incidiéramos mucho en el temperamento de los jugadores. La mayoría de las sanciones fueron ajustadas. En lo medular la expulsión de Lanaro, dentro de la sanción tenemos que medir si hay intención, cómo disputa, cómo cae, si pone en riesgo integridad física del adversario. En cancha veo un pie de Germán que está extendido y lo impacta en el vientre. Estoy para eso, juzgar y tomar determinación. No tuve dudas de la determinación", detalla Tobar.

Con el caso del delantero y goleador de la UC, el juez precisa lo que vio en cancha en la jugada y por qué sancionó al jugador.

"Si el asistente me indica es algo obvio. Yo veo el brazo que se abre, después de sentir una presión Zampedri. Veo que abre el brazo y claro la reacción del defensor de Wanderes también. Yo dije que ese brazo que veo lo impacta de lleno en el rostro. Alejandro que estaba de frente observa lo mismo. son situaciones de segundos", cuenta el juez.

El "mejor árbitro del fútbol chileno" como dijo Castrilli al llegar al país, también hace un llamado para que el VAR pueda ir evolucionando para ayudar en más jugadas a los jueces, como pasó en la situación de Zampedri, donde no puede intervenir en jugada de amarillas.

"Sería lo más justo en una doble amonestación que incide en la expulsión de un jugador. No sólo en este partido. Para mi debería instaurarse este artículo dentro del protocolo creo que es muy cuadrado, tenemos muchas limitaciones al momento de actuar de la cabina del VAR. Por justicia deportiva se deberían hacer ciertos cambios para nuestra labor", finaliza.