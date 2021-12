Cristián Zavala tuvo una buena campaña con Deportes Melipilla en el Campeonato Nacional, lo que le valió estar en la mira de los equipos más grandes del país, uno de ellos Colo Colo. Aunque, aún no se esclarece su futuro, el futbolista ya se despide de los Potros con un conmovedor mensaje.

El extremo atacante de 23 años ya prepara sus maletas para asumir un nuevo desafío de cara a la próxima temporada, luego de su sobresaliente temporada en la que se despachó con cinco goles y brindó ocho asistencias en 31 partidos jugados.

Pese a que el mismo jugador revelara que existen varios equipos que han ofertado por sus servicios, las que más destacan son las del cuadro Popular y desde el fútbol mexicano. Por lo que, el joven atacante ya prepara su salto de calidad y aprovechó sus redes sociales para despedirse de los Potros.

"Gracias Deportes Melipilla. Creo que es más difícil ahora, me hicieron soñar despierto como siempre lo dije. Dicen que cuando uno se entrega por completo es cuando más muestras de cariño recibe. Nunca di un balón por perdido por ustedes y nunca les fallé", expresó en sus primeras líneas.

Asimismo, también tuvo palabras para los hinchas y todo aquel que integra el club. "Gracias a toda la hinchada de Melipilla por su apoyo siempre! Dirigentes por ser un 7 conmigo, staff por todo lo que me enseñaron", añade el ex jugador de Coquimbo.

"Pero ‘los importantes’ gracias a ese grupo de jugadores (bipolares) que siempre me alentaron, me apoyaron y me hicieron ver bien este año! Sin duda a ustedes no los olvidaré. Espero nos volvamos a encontrar en algún lugar y salir por la puerta grande. Orgulloso de haber defendido sus colores. Donde Dios nos lleve", sentenció Cristián Zavala para decirle adiós a Melipilla.